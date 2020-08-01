На 1 июля 2020 года площадь лесного фонда Беларуси в зонах радиоактивного загрязнения уменьшилась на 12,8 тыс. га до 1271,0 тыс. га (на 1 января 2020 года – 1283,8 тыс. га).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ "Беллесозащита", в основном в I зоне она уменьшилась на 10,5 тыс. га, на 2,0 тыс. га – в III зоне (15-40 Ки/км2).

В первом полугодии 2020 года специалисты службы радиационного уточняли радиационную обстановку на территории лесного фонда Минлесхоза в соответствии с планом. Всего на 2020 г. запланировано к обследованию 1014 лесных кварталов в 35 лесхозах отрасли.

К настоящему времени обследовано 367 лесных кварталов в лесничествах 31 лесхоза. В результате 256 лесных кварталов перешли в зону с меньшей плотностью загрязнения, 144 – вышли из зон радиоактивного загрязнения (плотность загрязнения менее 1 Ки/км2), 17 – вышли из III зоны (15-40 Ки/км2).