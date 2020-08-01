|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА НАЧАЛО ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА БЕЛАРУСИ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 12,8 ТЫС. ГА
15:55 03.08.2020
На 1 июля 2020 года площадь лесного фонда Беларуси в зонах радиоактивного загрязнения уменьшилась на 12,8 тыс. га до 1271,0 тыс. га (на 1 января 2020 года – 1283,8 тыс. га).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ "Беллесозащита", в основном в I зоне она уменьшилась на 10,5 тыс. га, на 2,0 тыс. га – в III зоне (15-40 Ки/км2).
В первом полугодии 2020 года специалисты службы радиационного уточняли радиационную обстановку на территории лесного фонда Минлесхоза в соответствии с планом. Всего на 2020 г. запланировано к обследованию 1014 лесных кварталов в 35 лесхозах отрасли.
К настоящему времени обследовано 367 лесных кварталов в лесничествах 31 лесхоза. В результате 256 лесных кварталов перешли в зону с меньшей плотностью загрязнения, 144 – вышли из зон радиоактивного загрязнения (плотность загрязнения менее 1 Ки/км2), 17 – вышли из III зоны (15-40 Ки/км2).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2020
Курсы в банках
на 03.08.2020
Конвертация в банках
на 03.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте