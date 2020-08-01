ЭКОНОМИКА РБ

ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ МЕТРО НА СТАНЦИИ «ОКТЯБРЬСКАЯ» ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ ДО КОНЦА АВГУСТА

15:31 03.08.2020 Один из выходов минского метро на станции «Октябрьская» из-за ремонтных работ закроют до конца августа. «В связи с проведением ремонтных работ, в период с 4 августа по 31 августа 2020 года будет полностью закрыт выход №4-1 станции «Октябрьская», - говорится в сообщении Минского метрополитена. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.