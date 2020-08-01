Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года выросло до 68,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 3 августа зарегистрированы 68 тыс. 166 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 62 тыс. 943 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 571 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 99 человек, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 323 тыс. 814 тестов.