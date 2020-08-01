ООО «ММПЗ-групп» получило Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, получены, в частности, сертификат ISO 9001:2015 (ISO 9001 Сертификация систем менеджмента качества), ISO 14001:2015 (ISO 14001 Сертификация систем экологического менеджмента) и ISO 45001:2018 (ISO 45001 Сертификация менеджмента охраны здоровья и безопасности труда).

Сертификация системы менеджмента была проведена в соответствии с установленной TÜV Thuringen e.V. процедурой аудита представителями ООО «Норм Тест» – экспертами международного сертификационного органа TÜV Thüringen e.V.

Вручая почетный сертификат топ-менеджеру ООО «ММПЗ-групп», директор международного сертификационного органа Марина Кондраль отметила: «Ваше предприятие еще только на старте деятельности, а его имя уже внесено в мировой реестр. Это уникальный случай. Мы увидели, и наши эксперты убедились, что одна из стратегий вашей компании – это нахождение баланса между экономическими, социальными и экологическими показателями, а также показателями качества вашей продукции. Тот инструментарий, который вы заложили, говорит о том, что ваша деятельность носит долгосрочный характер, а вся команда ММПЗ-групп нацелена на глобальные успехи в будущем. Мы желаем вам добиться поставленных целей. Я искренне надеюсь, что бренд Miory Steel и логотип ММПЗ-групп однажды станут синонимом качества продукции в вашей сфере деятельности».

Сертификация на соответствие системы менеджмента требованиям стандарта ISO проходила в июне. Экспертами была проведена оценка разработанной и внедренной системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

«Для нас получение сертификата качества, признаваемого во всех странах мира и континентах, – это большая честь и ответственность. Мы выходим на мировой рынок с продукцией, которая будет производиться по самым передовым технологиям, и которая уже будет иметь знак качества TÜV. У нас есть планы развития – запуск второй и третьей очереди, а также поиск других кластеров плоского металлопроката. Поэтому мы продолжим сотрудничество с органом сертификации и будем подтверждать соответствие международным стандартам каждый новый вид продукции и тип производства», - прокомментировал представитель СТО ООО «ММПЗ-групп» Дмитрий Бренько.

Миорский металлопрокатный завод будет единственным в своем роде производителем жести электролитического лужения и холоднокатаного листа в Республике Беларусь и займет достойное место в ряду производителей белой жести в СНГ и в Европе. Уникальность нового завода заключается в использовании современного, энергосберегающего, экологически безопасного оборудования и технологий, позволяющих производить высоколиквидную качественную продукцию с минимальными затратами.

Миорский металлопрокатный завод спроектирован и возводится по европейским нормам, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и требованиями в области промышленной безопасности и экологии.

Ожидаемый ввод завода в эксплуатацию – 2020 год, выход на проектную мощность – 2 квартал 2021 года. На первом этапе предполагается производство 150 000 тонн белой жести в год, после пуска второй очереди завода производительность увеличится до 240 000 тонн в год. По расчетам специалистов данный инвестиционный проект окупится в течение 5 лет.

СПРАВКА: ООО «Норм Тест» учрежден 23 декабря 2008 г. В настоящее время компания осуществляет деятельность по организации и проведению сертификации систем менеджмента как белорусский филиал Органа по сертификации систем менеджмента и персонала TÜV Thüringen e.v. (Германия) и как как Орган по сертификации систем менеджмента «Норм Тест», аккредитованный в установленном порядке в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Как филиал Органа по сертификации TÜV Thüringen e.V., компания непосредственно осуществляет значительную часть функций Органа по сертификации, руководствуясь документацией данного Органа и требованиями ISO/IEC 17021-1:2015 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента». Компания организовала и провела сертификацию и поддерживает действенность сертификатов соответствия более чем для 140 предприятий.