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ЭКОНОМИКА РБ


АПТЕЧНЫЕ СЕТИ ADEL И «ДОБРЫЯ ЛЕКI» ЗАСТРАХУЮТ ВСЕХ СВОИХ РАБОТНИКОВ


13:51 03.08.2020

Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» застрахуют всех работников от коронавирусной инфекции и других несчастных случаев в БПС-Сбербанке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, обладателями страхового полиса станут провизоры, фармацевты и администраторы – всего около 400 человек по всей стране. Финансирование, расходов на оплату страховых полисов работниками, возьмет на себя работодатель – холдинг «Аптека Групп». Тем самым аптечные сети планируют финансово защитить своих сотрудников от возможных последствий, в том числе вирусных инфекций.

Несмотря на сокращение числа пациентов с подтвержденным диагнозом по всей стране, фармацевты, провизоры и другой персонал аптек будут застрахованы на целый год вперед. По условиям, страховой случай наступает при подтвержденном учреждением здравоохранения Республики Беларусь диагнозе COVID-19. Страховое предложение также предусматривает другие выплаты в рамках национальной кампании по страхованию сотрудников самой крупной коммерческой аптечной сети – в случае получения травм, ушибов и переломов, ожогов, отравлений, клещевым энцефалитом, что особенно актуально в весенне-летний период.

«Мониторинг состояния здоровья сотрудников аптек проводится ежедневно. Данные в режиме online поступают в центр поддержки сотрудников холдинга, специально созданный еще в марте для защиты персонала аптек и офисов «Аптека Групп». Меры усиленной защиты будут сохранены до конца 2021 года или до полного исключения опасности заражения COVID-19. Программа, разработанная и введенная в аптеках ADEL и «Добрыя лекі», включает защиту физического здоровья, комплексную помощь сотруднику в случае заражения, а также, что очень важно, психологическую поддержку. Поэтому выбор банковской программы страхования от COVID-19 был основан на строгих требованиях. Прежде всего это касалось комфорта и доступности, качества обслуживания и полной гарантии получения выплат при наступлении страхового случая в любое время в любом регионе», – рассказали в холдинге «Аптека Групп».

БПС-Сбербанк в мае предложил белорусам онлайн-страховки с опцией «коронавирусная инфекция». Страховая сумма может составлять от 2000 до 8000 рублей при причинении вреда здоровью и временной утрате трудоспособности по результатам положительного теста на COVID-19.
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