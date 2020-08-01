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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ЛЕСНИКОВ ПОСТРОИЛИ В КОПЫЛЕ
13:40 03.08.2020
Многоквартирный жилой дом для работников лесного хозяйства построили в Копыле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, ключи от квартир получили 20 семей. Все - работники Копыльского опытного лесхоза.
На строительство пятиэтажного дома ушло меньше года. Возведение объекта осуществлялось за счет собственных средств заказчика строительства - Копыльского опытного лесхоза. Общая стоимость строительства составила более 2,2 млн рублей.
Дом оснащен всеми необходимыми приборами учета потребления электроэнергии, воды и газа. Кроме того, установлены индивидуальные счетчики отопления с возможностью регулировки подачи тепла. Проведена опто-волоконная кабельная линия.
Выполнено благоустройство территории с устройством детской площадки и тренажеров, стоянки хранения велосипедов, шлагбаума ограждения территории.
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