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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ


13:15 03.08.2020

В Брестской области в январе-июле 2020 года деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог) осуществляли более 7,0 тыс. плательщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наиболее популярными видами деятельности у физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, с уплатой единого налога, являются следующие: парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру – указанный вид деятельности осуществляют 1524 плательщиков; репетиторство – 776; услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлению услуг по дроблению зерна, выпасу скота – 617; штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями – 279;ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий – 242.
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