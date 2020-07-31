В Брестской области в январе-июле 2020 года деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог) осуществляли более 7,0 тыс. плательщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наиболее популярными видами деятельности у физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, с уплатой единого налога, являются следующие: парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру – указанный вид деятельности осуществляют 1524 плательщиков; репетиторство – 776; услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлению услуг по дроблению зерна, выпасу скота – 617; штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями – 279;ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий – 242.