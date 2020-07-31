|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
13:15 03.08.2020
В Брестской области в январе-июле 2020 года деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог) осуществляли более 7,0 тыс. плательщиков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наиболее популярными видами деятельности у физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, с уплатой единого налога, являются следующие: парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру – указанный вид деятельности осуществляют 1524 плательщиков; репетиторство – 776; услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлению услуг по дроблению зерна, выпасу скота – 617; штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями – 279;ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий – 242.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2020
Курсы в банках
на 03.08.2020
Конвертация в банках
на 03.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте