Прокуратура Гомельской области проверила исполнение законодательства о борьбе с коррупцией и о профилактике правонарушений в РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, установлено, что кадровая служба предприятия в нарушение ст.16 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 года отбирала обязательства у тех работников, которые на основании приказа нанимателя лишь временно выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Такая практика препятствовала гражданам в реализации их прав и законных интересов.

Выявлены факты несоблюдения законодательства о закупках товаров (работ, услуг).

Например, при формировании задания на приобретение переносной радиостанции список потенциальных участников процедуры закупки необоснованно сократили – были допущены только производители оборудования или их сбытовые организации. Аналогичные нарушения имели место и при приобретении других товаров. Зафиксированы случаи размещения на информационном ресурсе www.icetrade.by недостоверных сведений об ориентировочной стоимости закупки.

В качестве нарушения законодательства о профилактике противоправных деяний прокуроры назвали то, что на заседаниях профильного совета, созданного в территориальном отделении БЖД, в основном рассматривали состояние трудовой дисциплины. И это несмотря на то, что ранее три работника структурных подразделений предприятия, которые непосредственно обеспечивали перевозочный процесс, совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Такой подход к профилактической работе указывал на фактическое непринятие конкретных мер по недопущению правонарушений.

По итогам проверки прокуратура Гомельской области внесла в РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» представление, в котором потребовала устранить вскрытые недостатки и упущения, усилить ведомственный контроль за исполнением законодательства о противодействии коррупции и профилактике правонарушений.

Акт надзора рассмотрен с участием должностных лиц отделения дороги и ее обособленных структурных подразделений – приняты меры к исправлению ситуации, виновные в нарушениях работники привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.