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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПРЕДПРИЯТИИ «ОРШАСЫРЗАВОД» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ


12:09 03.08.2020

На предприятии «ОршаСырЗавод» реализуется программа по Децентрализации системы холодоснабжения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в 2019 году специалистами Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности на предприятии проведено обследование на предмет рационального использования энергоресурсов с разработкой мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов. Одним из рекомендованных мероприятий явилась децентрализация системы холодоснабжения предприятия.

По словам заведующего сектором инспекционно-энергетического отдела управления Дениса Петровского, для повышения энергоэффективности и снижения затрат на электроэнергию предприятие начало реализацию программы по децентрализации аммиачного цеха.

На первом этапе за собственные средства УП «ОршаСырЗавод» была приобретена и с 1-го марта 2020 года введена в эксплуатацию камера по закалке мороженного с температурным режимом минус 35⁰С на базе фреоновых компрессоров. Данное мероприятие позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и достигнуть экономии электроэнергии до 100кВт/ч. Экономия топливно-энергетических ресурсов с момента внедрения оборудования составила 16,04 т у. т.

Так же в этом году начаты работы по переводу на фреон производства лед-воды для технологических нужд, что позволит экономить электроэнергии до 30 кВт/ч и в течении года получить экономию ТЭР до 32 т у. т.

В планах предприятия продолжать модернизацию и внедрение энергоэффективных мероприятий. Следующими этапами планируется перевести холодоснабжение склада готовой продукции и камеру охлаждения продукции сырного цеха на фреоновую установку, а также провести замену устаревшего поршневого воздушного компрессора на винтовой меньшей мощности. Резерв экономии ТЭР по данным мероприятиям составит около 80 т у. т.
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