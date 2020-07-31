|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРЕДПРИЯТИИ «ОРШАСЫРЗАВОД» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
12:09 03.08.2020
На предприятии «ОршаСырЗавод» реализуется программа по Децентрализации системы холодоснабжения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в 2019 году специалистами Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности на предприятии проведено обследование на предмет рационального использования энергоресурсов с разработкой мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов. Одним из рекомендованных мероприятий явилась децентрализация системы холодоснабжения предприятия.
По словам заведующего сектором инспекционно-энергетического отдела управления Дениса Петровского, для повышения энергоэффективности и снижения затрат на электроэнергию предприятие начало реализацию программы по децентрализации аммиачного цеха.
На первом этапе за собственные средства УП «ОршаСырЗавод» была приобретена и с 1-го марта 2020 года введена в эксплуатацию камера по закалке мороженного с температурным режимом минус 35⁰С на базе фреоновых компрессоров. Данное мероприятие позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и достигнуть экономии электроэнергии до 100кВт/ч. Экономия топливно-энергетических ресурсов с момента внедрения оборудования составила 16,04 т у. т.
Так же в этом году начаты работы по переводу на фреон производства лед-воды для технологических нужд, что позволит экономить электроэнергии до 30 кВт/ч и в течении года получить экономию ТЭР до 32 т у. т.
В планах предприятия продолжать модернизацию и внедрение энергоэффективных мероприятий. Следующими этапами планируется перевести холодоснабжение склада готовой продукции и камеру охлаждения продукции сырного цеха на фреоновую установку, а также провести замену устаревшего поршневого воздушного компрессора на винтовой меньшей мощности. Резерв экономии ТЭР по данным мероприятиям составит около 80 т у. т.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2020
Курсы в банках
на 03.08.2020
Конвертация в банках
на 03.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте