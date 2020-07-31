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ЭКОНОМИКА РБ


ФИЗЛИЦА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 24 МЛН РУБЛЕЙ


11:09 03.08.2020

По состоянию на 1 июля 2020 года в Брестской области состоит на учете в качестве плательщиков налогов и сборов более 519 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за 1 полугодие 2020 физическими лицами уплачено в бюджет 24,0 млн рублей.

Физические лица являются плательщиками подоходного налога, налога на недвижимость, земельного налога, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, ремесленного сбора, сбора за осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма и др.

Самой многочисленной является категория плательщиков, уплачивающих имущественные налоги (земельный налог, налог на недвижимость, арендную плату за земельные участки). В Брестской области количество таких плательщиков составило 503 тысяч человек.
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