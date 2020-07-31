Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 августа 2020 года отменила ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции с белорусского предприятия филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский».

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, ввоз с указанного предприятия продукции с содержанием свинины возможен только при условии, что она прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушений вируса АЧС (африканской чумы свиней).

Кроме того, указанная продукция должна быть выработана с 1 августа 2020 г. При этом продукция, предназначенная для поставок в Российскую Федерацию, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.