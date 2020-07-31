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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОБУС МАЗ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ ПРОЙДЕТ ОБКАТКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
10:45 03.08.2020
Презентация автобуса МАЗ 303266 с двигателем экологического класса Евро-6 состоялась 31 июля в Санкт-Петербурге, на территории филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс» - автобусного парка N 3.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в ходе презентации была продемонстрирована работоспособность новейшего оборудования, установленного на автобусе.
Валидаторы и информационные панели, установленные на автобусе, повысят комфорт поездок.
А такие опции, как USB-разъемы для зарядки гаджетов, полуторные сиденья, кондиционер, электроуправляемая рампа, светодиодная подсветка и другие элементы современного автобуса, несомненно, будут одобрены петербуржцами и гостями Северной столицы.
Опытная эксплуатация будет проходить на одном из центральных маршрутов города, по Невскому проспекту в течение 5 месяцев.
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