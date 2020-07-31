ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР LIFE:) РАСШИРЯЕТ ТЕРРИТОРИЮ ПОКРЫТИЯ 4G ДО БОЛЕЕ 96% ВО ВСЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


09:53 03.08.2020

Мобильный оператор life:) существенно расширяет покрытие сети 4G во всей Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, life:) включает более 360 базовых станций стандарта LTE-800 на территории всего юго-восточного региона.

Технология LTE-800 обладает гораздо большим радиусом действия по сравнению с базовыми станциями LTE1800/2600. Таким образом life:) обеспечит 4G-связью более 96% сельской местности Гомельского региона, включая самые труднодоступные населенные пункты, автомобильные трассы, сельскохозяйственные объекты.

Для life:) обеспечение базовых станций LTE-800 является одним из значимых проектов года. Проект по улучшению сети 4G в Гомельской области компания реализует в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.

«Один из приоритетов развития нашей сети на ближайшие два года – улучшение ее качества в сельской местности, в небольших населенных пунктах и на самых отдаленных территориях Беларуси. Расширение зоны покрытия делает доступной сеть 4G для 99% жителей региона. Они смогут на высоких скоростях использовать наши цифровые сервисы: слушать музыку в приложении fizy, общаться в мессенджере BiP, смотреть TV+, качать без ограничений топовые игры и приложения в AppsClub и KidsClub, – прокомментировал генеральный директор life:) Эрдал Яйла. – Гомельская область стала первым этапом масштабного процесса по модернизации и совершенствованию сети life:). Мы работаем над тем, чтобы вскоре положительные изменения смогли оценить наши абоненты и в других белорусских поселках и деревнях на территории всей Беларуси».

Сеть LTE-800 во всех районах Гомельской области готова к запуску: 3 августа life:) начнет предоставлять услуги LTE в Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском, Хойникском, Чечерском районах. В результате покрытие мобильным интернетом 4G в Гомельской области будет доступно более 99% ее жителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2020
валюта курс
EUR 2.8990
USD 2.4375
RUB 3.3156
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8990 +0.033
USD 2.4375 -0.0011
RUB 3.3156 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8900 2.9000
USD 2.4520 2.4600
RUB 3.3000 3.3190
подробнее

Конвертация в банках
на 03.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1800
EUR/RUB 87.2000 87.9700
USD/RUB 74.0000 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте