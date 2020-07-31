Минэнерго до 1 сентября планирует внести в Совет министров проект указа о создании условий для развития конкуренции в сфере электроэнергетики. Ключевые аспекты документа были рассмотрены 31 июля на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэнерго, которое прошло под председательством заместителя министра энергетики Вадима Закревского.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в соответствии с проектом указа юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении блок-станции, смогут продавать электроэнергию другим субъектам хозяйствования с возможностью ее передачи и распределения по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго».

При этом блок-станции будут работать под единым оперативно-диспетчерским управлением.

Ожидается, что предусмотренные меры будут содействовать развитию конкуренции и переходу к рыночной системе регулирования в электроэнергетике.