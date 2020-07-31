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ЭКОНОМИКА РБ
МТС НАЧНЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ДИАПАЗОН LTE-800 И ОБЕСПЕЧИТ 4G-СВЯЗЬЮ СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
18:22 31.07.2020
МТС с августа начнет использовать новый диапазон LTE-800 и обеспечит 4G-связью сельскую местность Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, использование 4G на частоте 800 МГц позволит обеспечить высокоскоростной связью более широкие территории, в том числе пригород, удаленные деревни, автомагистрали. Таким образом, сеть 4G в регионе будет сопоставима с покрытием 3G.
LTE-800 существенно расширит зону покрытия, преимущество диапазона обусловлено законами физики: сигналы меньшей частоты способны проникать на более дальние расстояния. До этого для развития 4G использовались, в основном, диапазоны 1800 и 2600 МГц.
Развитие сети LTE охватит и остальные регионы страны. Следующий этап проекта — обеспечить 4G-связью по технологии LTE-800 всю территорию Могилевской и Витебской областей. Масштабирование 4G-сети в регионах планируется завершить к 2023 году.
«Спрос на услуги 4G растет: с начала года наши абоненты сгенерировали более 170 петабайт трафика в сети LTE — это в 1,7 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас 4G-связью в основном пользуются городские жители. Реализация масштабного проекта позволит использовать преимущества LTE в сельской местности и удаленных уголках страны», - подчеркнули МТС.
Проект по развертыванию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.
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