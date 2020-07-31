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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ХОЛДИНГАХ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УСКОРЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК - ГКНТ
18:06 31.07.2020
Создание новых научно-технических центров в холдингах будет способствовать ускорению инновационных разработок. Об этом заявил сегодня на открытии Научно-технического центра холдинга «АМКОДОР» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
По его словам, в целях более тесной интеграции науки и производства государство сконцентрировало свое внимание на создании отраслевых лабораторий и научно-практических центров на промышленных предприятиях. «В холдингах сосредоточены хорошие конструкторские школы, но для создания инноваций нужны не только инженерные, но и научные кадры. Симбиоз конструкторской и научной школ как раз и способствует созданию отраслевых лабораторий и научно-технических центров, в том числе такого, который открывается сегодня», – сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что в республике создано 74 отраслевые лаборатории, которые содействуют созданию и максимально быстрому внедрению научных разработок в производство.
В Научно-техническом центре «АМКОДОР» консолидированы разработчики, испытатели и технологи. Основная цель центра – разработка и производство высококачественного продукта в строгом соответствии с пожеланиями заказчика. Акцент сделан на цифровизацию проектирования: исследования цифровых моделей машин и техпроцессов. Здесь будут аккумулированы все стадии жизненного цикла создания продукта: анализ маркетинговых исследований, создание 3D-моделей, их исследования, разработка конструкторской и технологической документации, испытания и сертификация для подтверждения соответствия изделия заданию и его пригодности к серийному производству. Теория конструкторских решений уже воплощается в металле на опытно-экспериментальном заводе, который соответствует мировым стандартам промышленного производства.
В рамках презентации Научно-технического центра состоялась демонстрация новых образцов техники холдинга «АМКОДОР». В частности, машины тяжелого класса для лесопромышленного комплекса: харвестер AMKODOR FH3081 и форвардер AMKODORFF1681, а также погрузчики, дреноукладчик, мульчер и др.
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» создано в 1927 году. На предприятии производится 125 моделей и модификаций техники, без учета вариантов опциональных комплектаций машин. В настоящее время специалисты ОАО «АМКОДОР» готовят ряд проектов для включения в Государственную программу инновационного развития на 2021-2025 годы.
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