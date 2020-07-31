Резидент СЭЗ «Брест» - ОАО «Брестмаш» увеличивает выпуск микроавтобусов под брендом «МАЗ».

Как сообщает сайт СЭЗ, производство машин осуществляется в рамках совместного проекта холдинга «БелавтоМАЗ» и китайской корпорации JAC Motors.

ОАО «Брестмаш» (резидент СЭЗ «Брест» с 2015 года) является производителем технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник программы по выпуску запасных частей к грузовым и пассажирским автомобилям.

В настоящее время на «Брестмаше» выпускают две модели микроавтобуса: пассажирский 16-местный автобус и грузовой фургон. Дизайн транспортного средства создавался с учетом современных тенденций. Внешне кузов автомобиля напоминает популярный «Мерседес Спринтер».

Для удобства пассажиров над сиденьями имеется индивидуальный обдув и подсветка. В соответствии с договором комплектующие для сборки микроавтобусов поставляются компанией JAC Motors. Планируется постепенная локализация производства деталей и узлов на территории Беларуси.

Брестские микроавтобусы могут использоваться для перевозки людей и грузов в различных условиях хозяйственной деятельности. Предприятие рассчитывает продавать свою продукцию в страны ближнего зарубежья; с двигателем, соответствующим стандартам Евро-5, появится возможность поставлять автомобили на европейский рынок. Первые партии машин уже направлены заказчикам в Россию, Казахстан и Украину. Всего предприятие сможет производить до 2 тыс. микроавтобусов в год.