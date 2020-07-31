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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ГРАЖДАНАМ В I ПОЛУГОДИИ НАПРАВЛЕНО 41,9 МЛН РУБЛЕЙ


17:44 31.07.2020

В I полугодии на выплаты по статье «Льготы и компенсации» Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» направлено 41,9 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский.

По его словам, наиболее значимыми статьями расходов являются: выплата пенсий инвалидам по ст. 18 (85% или 35,2 млн рублей); пособия семьям, воспитывающим детей до 3 лет (10%). Прочие выплаты (горячее питание, выплаты выпускникам, работающим в зоне радиоактивного загрязнения и др.) составили порядка 5%.

На обеспечение бесплатного питания школьников, обучающихся на загрязненных территориях, направлено 100% плановых назначений (15 млн рублей).

В области жилищного строительства по итогам полугодия введены в эксплуатацию 34 квартиры (дома): 29 квартир в многоквартирном жилом доме в г.п. Комарин Брагинского района; 2 жилых дома в аг. Завойть Наровлянского района; 2 жилых дома в г.п. Брагин; квартира социального пользования в Добруше для гражданина, получившего инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Введены в эксплуатацию после реконструкции помещения бывшего свинокомплекса под МТФ в аг. Завойть Наровлянского района; оптимизированное теплоснабжение города Хойники с установкой новой блочно-модульной котельной; городской Дом культуры в г.п. Комарин Брагинского района после капитального ремонта; боксы для хранения техники в пожарном депо в г.п. Комарин.

В первом полугодии приобретено 194 единицы сельскохозяйственной техники для сельхозпредприятий, работающих на загрязненных радионуклидами землях. Обновлено технологическое оборудование в школьных столовых, приобретено медицинское оборудование для Брагинской и Мозырской центральных районных больниц.

Сельскохозяйственным организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам области поставлено 10 тыс. т фосфорных и 30,8 тыс. т калийных удобрений; выполнено известкование кислых почв сельскохозяйственных земель, загрязненных радионуклидами, на площади 4,99 тыс. га.

Кроме того, проведены уходные работы на луговых землях, созданных для скота из личных подсобных хозяйств граждан; выполнены ремонтно-эксплуатационные работы на открытых внутрихозяйственных мелиоративных сетях протяженностью 682 км сельскохозяйственных организаций, расположенных на землях с плотностью загрязнения цезием-137 более 5 Ки/км кв.; проведено радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель на площади 40,9 тыс. га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, продолжаются работы по наведению порядка на земле в зонах радиоактивного загрязнения путем ликвидации и захоронения не пригодных для эксплуатации капитальных строений как в районных центрах, так и в сельских населенных пунктах. За полугодие снесен и захоронен 121 объект (из них 41 подворье и 80 капитальных строений).
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