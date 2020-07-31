Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ООО «Шинака Мебель Бел» запустил в Сморгони производство мебели и выпустил первую партию продукции.

Как сообщает сайт СЭЗ, это начальный этап в реализации инвестиционного проекта объемом инвестиций свыше 10 млн евро.

ООО «Шинака Мебель Бел» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в декабре 2018 года с инвестиционным проектом по созданию в Сморгони производства современной мебели для жилых помещений. Учредителем и инвестором выступила польская Группа компаний Szynaka, которая является одним из ведущих мебельных производителей в Европе.

Деревообработка и производство мебели является ключевым отраслевым направлением в СЭЗ «Гродноинвест». Резиденты СЭЗ формируют свыше 85% объема производства продукции в данном сегменте экономики Гродненской области, экспортируют продукцию на 280 млн долларов США. Всего в реализацию проектов в сфере деревообработки и производства мебели резиденты СЭЗ инвестировали более 780 млн долл. США. Резиденты СЭЗ активно расширяют свою сеть партнеров и предлагают выгодные предложения по открытию своего бизнеса.