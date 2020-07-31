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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПЕРЕЧИСЛИЛ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 199,6 МЛН РУБЛЕЙ
16:54 31.07.2020
199,6 млн рублей поступило в бюджет Витебской области от субъектов малого предпринимательства за январь-июнь 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления к уровню прошлого года увеличились в действующих ценах на 8,0 млн. рублей.
По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 8,4 млн рублей и составили 178,8 млн. рублей, по индивидуальным предпринимателям уменьшились на 0,4 млн рублей и составили 20,8 млн рублей.
В Витебской области зарегистрировано 31708 субъектов малого предпринимательства, из которых 8479 организаций и 23229 индивидуальных предпринимателей.
К прошлому году их количество увеличилось на 885, в том числе количество индивидуальных предпринимателей выросло на 1031, организаций - уменьшилось на 146.
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