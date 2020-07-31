199,6 млн рублей поступило в бюджет Витебской области от субъектов малого предпринимательства за январь-июнь 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления к уровню прошлого года увеличились в действующих ценах на 8,0 млн. рублей.

По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 8,4 млн рублей и составили 178,8 млн. рублей, по индивидуальным предпринимателям уменьшились на 0,4 млн рублей и составили 20,8 млн рублей.

В Витебской области зарегистрировано 31708 субъектов малого предпринимательства, из которых 8479 организаций и 23229 индивидуальных предпринимателей.

К прошлому году их количество увеличилось на 885, в том числе количество индивидуальных предпринимателей выросло на 1031, организаций - уменьшилось на 146.