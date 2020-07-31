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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ И МИОРСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ БЕЛОЙ ЖЕСТИ
16:30 31.07.2020
БУТБ и Миорский металлопрокатный завод (ММПЗ) планируют совместно развивать экспорт белой жести.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в качестве перспективного рынка сбыта наибольший интерес для ММПЗ представляет Скандинавия, в первую очередь из-за благоприятной ценовой конъюнктуры и стабильно высокого спроса на белую жесть.
Также рассматриваются страны Балтии, которые ближе территориально и имеют развитую логистическую инфраструктуру.
При этом биржевой механизм может быть использован не только в реализации продукции за рубеж, но и для приобретении сырья.
ММПЗ - инновационное промышленное предприятие со значительным объемом иностранных инвестиций, которое после выхода на проектную мощность сможет выпускать около 240 тыс. т белой жести в год.
Помимо ММПЗ, на постсоветском пространстве такую продукцию производят лишь два завода - Магнитогорский металлургический комбинат (Россия) и "АрселорМиттал Темиртау" (Казахстан).
Белая жесть широко применяется при изготовлении тары для продуктов питания и химической продукции. При этом, в отличие от конкурентов, ММПЗ будет производить ультратонкую жесть - толщиной от 0,1 мм.
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