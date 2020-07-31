Образовательный центр Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) 5 августа проводит онлайн-консультацию по вопросам государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, онлайн-консультация в форме вебинара — это новый формат общения с клиентами. Участники консультации смогут получить ответы на любые вопросы, касающиеся аспектов проведения государственных закупок согласно нормам Закона «О государственных закупок товаров (работ, услуг)». А задать вопросы можно как в ходе самой консультации в режиме реального времени, так и направить их заранее через форму обратной связи на странице регистрации вебинара.

Для участия в первой бесплатной онлайн-консультации, которая состоится в 14:30 (продолжительностью 1 час), необходимо зарегистрироваться.

Аналогичные мероприятия планируется проводить на регулярной основе — не менее одного раза в месяц.