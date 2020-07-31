|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МАРКЕТИНГА ПРОВОДИТ 5 АВГУСТА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
15:52 31.07.2020
Образовательный центр Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) 5 августа проводит онлайн-консультацию по вопросам государственных закупок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, онлайн-консультация в форме вебинара — это новый формат общения с клиентами. Участники консультации смогут получить ответы на любые вопросы, касающиеся аспектов проведения государственных закупок согласно нормам Закона «О государственных закупок товаров (работ, услуг)». А задать вопросы можно как в ходе самой консультации в режиме реального времени, так и направить их заранее через форму обратной связи на странице регистрации вебинара.
Для участия в первой бесплатной онлайн-консультации, которая состоится в 14:30 (продолжительностью 1 час), необходимо зарегистрироваться.
Аналогичные мероприятия планируется проводить на регулярной основе — не менее одного раза в месяц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2020
Курсы в банках
на 31.07.2020
Конвертация в банках
на 31.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте