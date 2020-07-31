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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫНЕСЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВТОБУСНОМУ ПАРКУ В БАРАНОВИЧАХ
15:38 31.07.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предупреждение ОАО «Автобусный парк города Барановичи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в ходе антимонопольного расследования установлено, что одним из видов деятельности автобусного парка в Барановичах является деятельность терминалов. Между тем автобусный парк отказал УП «Минсктранс» в заключении договора на оказание услуг пассажирского терминала (реализацию и бронирование проездных документов пассажирам в кассах автовокзала Барановичей, размещение информации о времени отправления и прибытия, предоставление площадки на перронах терминалов для посадки (высадки) пассажиров и др.) для выполнения международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении по маршруту «Минск-Варшава» и «Варшава-Минск» с остановочным пунктом автовокзала.
В действиях общества были обнаружены признаки нарушения подпункта 1.5 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
В результате обществу указано на необходимость пересмотреть с учетом требований антимонопольного законодательства принятое решение об отказе от заключения с УП «Минсктранс» договора на оказание услуг пассажирского терминала.
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