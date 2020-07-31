Сеть электрозаправочных станций Malanka запустила мобильное приложение с самой подробной картой заправок в Беларуси, с поиском ЭЗС по параметрам электромобиля, а в будущем еще и с возможностью оплатить зарядку в пару кликов.

Пока приложение работает в тестовом режиме, зарядка электромобилей в Беларуси останется бесплатной. Приложение уже доступно для скачивания в Apple Store и Play Маркет.

Пока продолжительность бесплатного периода тестирования не определена, но в будущем стоимость 1кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Вместе с тем Malanka рассматривает возможность отпускать электроэнергию для заряда по сессиям – то есть до необходимого уровня зарядки. На медленных ЭЗС стоимость одной сессии составит 5,46 руб., на быстрых — 7,34 руб. вне зависимости от количества отпущенных кВт/ч. Параллельное существование двух вариантов оплаты введут, чтобы определить какой из них будет более популярнее среди потребителей и в итоге оставить самый удобный вариант.

“Мы планируем оставить только один способ оплаты: посредством мобильного приложения, - рассказал Андрей Котик, заместитель директора ПО “Белоруснефть”. – Это удобный и современный способ. Водителю не нужно стоять в очереди к оператору, чтобы оплатить зарядку, доставать из бумажника банковскую карточку, а достаточно будет воспользоваться смартфоном, который всегда под рукой. К мобильному приложению привязывается банковская карта владельца электрокара и в дальнейшем оплата осуществляется в несколько кликов. В первое время мы хотим получить обратную связь (возможность задать вопрос, прислать предложение есть в самом приложении), посмотреть на статистику и определить, что лучше для пользователей: например, оплачивать электроэнергию по киловаттам либо платить за одну сессию. Для нас прежде всего важен клиент, на его мнение мы и будем ориентироваться.

Для его удобства мы приняли решение не взимать плату, пока не будем убеждены на 100%, что приложение работает как часы”.

Приложение Malanka позволяет увидеть расположение ближайших ЭЗС и, что очень важно для владельцев электрокаров, сориентироваться, свободна ли она в данный момент. В процессе зарядки, владелец электрокара сможет отслеживать ее параметры: сколько времени осталось до полной зарядки и какое расстояние проедет электромобиль на оставшемся заряде. Также всегда под рукой будет информация обо всех электрозарядных станциях страны: поддерживаемый тип зарядки, с какой мощностью она осуществляется, какие типы разъемов представлены на данной ЭЗС.

Приложение будет интересно и тем, кто находится в поиске электрокара. Во вкладке “Мой автомобиль” представлены 37 марок: от популярных BMW и Nissan до мало кому известных Brammo, Tata, Rimac, Mia и других. Для каждой марки указано, какая емкость батареи у электрокара, запас хода, тип разъема и другие характеристики авто.

Разработкой приложения занималась словенская компания Etrel, которая делала подобные приложения для электрозарядных станций Словении и Хорватии. А устойчивое интернет-соединение всех зарядных станций ЭЗС Malanka на территории Беларуси обеспечивается в сотрудничестве с компанией МТС.