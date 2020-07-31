По результатам проведенного налоговыми инспекциями Могилевской области в 1 полугодии 2020 года камерального контроля расчетов части прибыли (дохода), представленных республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, акционерными обществами в соответствии с указом № 637 от 28.12.2005, дополнительно поступило в бюджет 0,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, основными нарушениями являлось занижение сумм расходов по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не учитываемых при налогообложении; завышение прибыли, направленной на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию, погашение кредитов (займов), полученных на эти цели; а также не представление в налоговые инспекции по месту постановки на учет расчетов при наличии у плательщиков прибыли по итогам работы за отчетные периоды.