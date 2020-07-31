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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ В МОГИЛЕВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛФОНДА
13:56 31.07.2020
На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности выполнения в Могилеве отдельных показателей в сфере капитального ремонта жилищного фонда, предусмотренных Государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы и Региональным комплексом мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Юрий Фролов.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, коллегией отмечено, что в областном центре местными органами власти в целом организована работа по приведению в надлежащее состояние обслуживаемых организациями жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищного фонда. Выбранными на конкурсной основе организациями только в течение последних 2 лет ежегодно обеспечивается капитальный ремонт 30-35 многоквартирных жилых домов и замена свыше 250 лифтов.
Вместе с тем Комитетом выявлен ряд значимых проблемных вопросов при формировании графиков капитального ремонта жилых домов, определении стоимости затрат на капитальный ремонт 1 м2 общей площади жилых домов, приемке жилых домов в эксплуатацию, составлении и представлении сведений ведомственной отчетности по вводу общей площади жилья и замене лифтов. Их необходимо решить в самое ближайшее время.
По итогам заседания подготовлен ряд предложений по совершенствованию организации капитального ремонта объектов жилищного фонда, усилению контроля в этой сфере.
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