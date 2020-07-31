ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С РОССИЙСКИМ КАПИТАЛОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

13:29 31.07.2020 В индустриальном парке «Великий камень» 31 июля 2020 года зарегистрирован новый резидент - компания из Беларуси с участием российского капитала ООО «Фотопринт». Как сообщает сайт СЭЗ, инвестиционный проект нового резидента связан с производством на базе индустрии 4.0. печатной продукции в сегменте электронной коммерции B2C. Компания планирует размещение в парке собственного дата-центра и производства, что позволит выпускать различную фотопечатную продукцию в автоматизированном режиме круглосуточно. Она будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС и ЕС.