ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ «ОФИСНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ» ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЗВОНКОВ


12:45 31.07.2020

МТС предлагает корпоративным клиентам тарифный план «Офисная телефония», который совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи и IP-технологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга дает возможность быстро и эффективно организовать корпоративную связь с подключением многоканальных номеров, значительно оптимизировать процессы и снизить затраты на организацию подобной связи.

Тариф предназначен для организаций, обслуживающих значительное количество клиентов через кол-центры, диспетчерские службы, службы техподдержки, отделы продаж. Решение позволяет быстро и недорого телефонизировать офис, оптимизировать работу сотрудников внутри компании, повысить стандарты качества обслуживания клиентов.

Пользователь «Офисной телефонии» сможет подключать многоканальные номера и добавлять нужное количество каналов, исходя из потребностей бизнеса. Благодаря этому абоненты смогут дозваниваться с первого раза, так как линии для приема звонка будут всегда свободными.

«Офисная телефония» совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи и IP-телефонии. Технология позволяет принимать и совершать звонки с разных устройств ― например, с компьютера или телефона. При этом пользователь сможет сэкономить на телефонных разговорах: как внутри компании, так и на внешних исходящих звонках.

Для того чтобы воспользоваться услугами офисной телефонии, необходимо обратиться в онлайн-поддержку МТС либо по номеру 0990, заполнить опросный лист для определения параметров SIP-соединения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2020
валюта курс
EUR 2.8660
USD 2.4386
RUB 3.3226
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8990 +0.033
USD 2.4375 -0.0011
RUB 3.3156 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8950 2.9000
USD 2.4370 2.4430
RUB 3.3100 3.3230
подробнее

Конвертация в банках
на 31.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1880
EUR/RUB 87.0000 87.6000
USD/RUB 73.5000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте