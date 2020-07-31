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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ «ОФИСНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ» ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЗВОНКОВ
12:45 31.07.2020
МТС предлагает корпоративным клиентам тарифный план «Офисная телефония», который совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи и IP-технологии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга дает возможность быстро и эффективно организовать корпоративную связь с подключением многоканальных номеров, значительно оптимизировать процессы и снизить затраты на организацию подобной связи.
Тариф предназначен для организаций, обслуживающих значительное количество клиентов через кол-центры, диспетчерские службы, службы техподдержки, отделы продаж. Решение позволяет быстро и недорого телефонизировать офис, оптимизировать работу сотрудников внутри компании, повысить стандарты качества обслуживания клиентов.
Пользователь «Офисной телефонии» сможет подключать многоканальные номера и добавлять нужное количество каналов, исходя из потребностей бизнеса. Благодаря этому абоненты смогут дозваниваться с первого раза, так как линии для приема звонка будут всегда свободными.
«Офисная телефония» совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи и IP-телефонии. Технология позволяет принимать и совершать звонки с разных устройств ― например, с компьютера или телефона. При этом пользователь сможет сэкономить на телефонных разговорах: как внутри компании, так и на внешних исходящих звонках.
Для того чтобы воспользоваться услугами офисной телефонии, необходимо обратиться в онлайн-поддержку МТС либо по номеру 0990, заполнить опросный лист для определения параметров SIP-соединения.
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