В ассортименте ОАО «Керамин» появилась новинка - клинкерный кирпич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это керамический кирпич со спеченным до минимального водопоглощения черепком, что придает керамическому изделию прочность, морозостойкость и химическую стойкость. Все это позволяет применить керамический кирпич в экстремальных условиях эксплуатации.

Основные планируемые показатели для фасадного клинкерного кирпича ОАО «Керамин» следующие: прочность при сжатии, Мпа - 200; 250; 300 (СТБ 1787-2007 допускает марку мin- M200); морозостойкость, мin – 100; 200; 300 циклов; водопоглощение – не более 6%.

Клинкерный кирпич может также применяться и в условиях повышенной влажности, так как имеет низкую пористость.

На сегодня в товарной программе ОАО «Керамин» две ассортиментные позиции продукта: кирпич керамический клинкерный пустотелый лицевой (коричневый) и кирпич керамический клинкерный пустотелый лицевой (красный).