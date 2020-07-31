ЭКОНОМИКА РБ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «СВЕТОЧ» В МИНСКЕ С АВГУСТА БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

12:21 31.07.2020 С 1 августа 2020 года книжный магазин «Дом книги «Светоч» в Минске (пр-т Победителей, 11, ст.м. «Немига») будет по новому графику. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белкнига», работать магазин «Светоч» будет ежедневно с 10:00 до 22:00, без перерыва на обед.