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ЭКОНОМИКА РБ


В НЦИС БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОСТУПИЛА 521 ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ И БОЛЕЕ 4,4 ТЫС. ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ


11:52 31.07.2020

В Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) за первое полугодие 2020 года поступила 521 заявка на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений и регистрацию топологий интегральных микросхем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, за январь-июнь зарегистрировано 237 изобретений, 141 полезная модель, 119 промышленных образцов, 7 сортов растений и 15 топологий интегральных микросхем.

Всего за первое полугодие 2020 года была подана 4481 заявка на регистрацию товарных знаков.

В первом полугодии 2020 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания было зарегистрировано 1440 товарных знаков, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Общее количество действующих патентов и свидетельств в Беларуси на 1 июля 2020 года составило 48 132 (на 1 июля 2019 года – 47 957, что больше на 0,4%).
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