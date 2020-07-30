Министерство связи и информатизации подготовило проект Концепции госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕС в министерстве, проектом концепции предусматривается, что в предстоящем периоде будут выполнены мероприятия по созданию (развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению инновационных решений в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению информационной безопасности таких решений.

Отдельно предусматривается сконцентрировать усилия на совершенствовании государственных электронных сервисов. Это позволит обеспечивать равномерный охват современными технологиями доступа к государственным услугам населения всей страны, исключая образование «цифрового разрыва» между городом и сельской местностью.

Заказчиками мероприятий разрабатываемой госпрограммы будет выступать широкий круг республиканских органов государственного управления. Помимо этого, в данной программе предусматривается, что заказчиками мероприятий также выступят и местные исполнительные и распорядительные органы – в части развития технологий «умных городов». Непосредственно в целях цифровой трансформации реального сектора экономики к реализации мероприятий программы будут активно привлекаться отечественные предприятия.

Отличительной особенностью формируемой государственной программы, помимо охвата цифровыми преобразованиями не только отраслей, но и регионов, является также то, что в рамках нее планируется реализация: пилотных проектов, включая разработку типовых технических решений с их апробированием на ”модельных объектах“ и последующим масштабированием; проектов по развитию передовых информационных технологий в целях их последующего применения для цифрового развития экономики: аналитика больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение и зрение, блокчейн, DLT, виртуальная и дополненная реальность, технологии беспроводной связи, интернет вещей, промышленный интернет, компоненты робототехники, сенсорика и другие.

В результате предполагается сформировать банк типовых решений для цифрового развития, что позволит ускоренными темпами внедрять функционирующие на основе передовых технологий решения в различных отраслях экономики.

Принимая во внимание ведущую роль информационных технологий в жизни современного общества и процессах экономического развития, министерство предлагает заинтересованным принять участие в рассмотрении проекта концепции в целях вклада в видение реализации данного направления в Беларуси и определения приоритетных проектов.

Предложения по дополнению проекта концепции или инициативы по мероприятиям, которые могут быть реализованы в рамках формирующейся на ее основе Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, принимаются до 7 августа 2020 г. в электронном виде по адресу: .

Ознакомиться с проектом концепции можно на сайте Министерства связи и информатизации.