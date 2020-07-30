Государственный долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил 52,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 7,8 млрд рублей, или на 17,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2020 года составил 18,0 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 0,9 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

В январе-июне 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 817,8 млн долларов США: 1391,5 млн долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 362,6 млн долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 41,4 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 16,6 млн долларов США – МБРР; 5,7 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июне 2020 года составило 786,2 млн долларов США: 343,4 млн долларов США – правительство и банки РФ; 209,4 млн долларов США – банки Китая; 176,6 млн долларов США – ЕФСР; 54,8 млн долларов США – МБРР; 1,3 млн долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2020 года составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 557,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.

В январе-июне 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210,0 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.