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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ОБЪЯВИЛА КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ГОСПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДО 2025 ГОДА


10:35 31.07.2020

Национальная академии наук Беларуси объявила конкурс научно-исследовательских работ для включения их в качестве заданий в государственные программы научных исследований на 2021-2025 годы, перечень которых утвержден постановлением Совета министров № 438от 27 июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, повторное представление подготовленных при формировании проектов государственных программ научных исследований на 2021-2025 годы базовых заданий и включенных в их состав научно-исследовательских работ не требуется.

Информацию о целях и структуре формируемых программ можно получить в организациях-исполнителях работ соответствующих программ, указанных в перечне, а также на сайте НАН.
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