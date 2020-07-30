Национальная академии наук Беларуси объявила конкурс научно-исследовательских работ для включения их в качестве заданий в государственные программы научных исследований на 2021-2025 годы, перечень которых утвержден постановлением Совета министров № 438от 27 июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, повторное представление подготовленных при формировании проектов государственных программ научных исследований на 2021-2025 годы базовых заданий и включенных в их состав научно-исследовательских работ не требуется.

Информацию о целях и структуре формируемых программ можно получить в организациях-исполнителях работ соответствующих программ, указанных в перечне, а также на сайте НАН.