На 1 июля 2020 года в налоговых органах Минской области состоял на учете 43281 индивидуальный предприниматель и по сравнению с 1 июля 2019 года их численность увеличилась на 2985, или на 7,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, за январь-июнь 2020 года эта категория плательщиков перечислила в бюджет 46,4 млн рублей, что на 4,4 млн рублей, или на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,8%.

Более половины (71,6%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 66,8% поступлений от данной категории плательщиков. Плательщиками единого налога являются 23,2% от общего количества, доля платежей – 15,7%. Общий порядок налогообложения используют 5,2% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 17,5%.