ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА 7,4% УВЕЛИЧИЛОСЬ ЗА ГОД КОЛИЧЕСТВО ИП В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


09:46 31.07.2020

На 1 июля 2020 года в налоговых органах Минской области состоял на учете 43281 индивидуальный предприниматель и по сравнению с 1 июля 2019 года их численность увеличилась на 2985, или на 7,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, за январь-июнь 2020 года эта категория плательщиков перечислила в бюджет 46,4 млн рублей, что на 4,4 млн рублей, или на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,8%.

Более половины (71,6%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 66,8% поступлений от данной категории плательщиков. Плательщиками единого налога являются 23,2% от общего количества, доля платежей – 15,7%. Общий порядок налогообложения используют 5,2% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 17,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2020
валюта курс
EUR 2.8660
USD 2.4386
RUB 3.3226
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8660 +0.0247
USD 2.4386 +0.0206
RUB 3.3226 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8660 2.8740
USD 2.4400 2.4470
RUB 3.3150 3.3260
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 86.2000 86.9000
USD/RUB 73.4000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте