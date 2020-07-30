За январь-июнь 2020 года по виду деятельности «Информация и связь» обеспечен темп роста валовой добавленной стоимости 110,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, доля сектора «Связь и информатизация» в структуре ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,7% и составила 8,0%.

По итогам первого полугодия 2020 года выполнены установленные для Минсвязи показатели прогноза социально-экономического развития, сохранилась положительная динамика финансового состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.

Так, темп роста выручки от реализации по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 107,8%.

Чистая прибыль получена в сумме 107 млн рублей.

Рентабельность реализованной продукции составила 14,5%, рентабельность продаж – 10,7%.