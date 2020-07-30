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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВВП БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 8%
09:37 31.07.2020
За январь-июнь 2020 года по виду деятельности «Информация и связь» обеспечен темп роста валовой добавленной стоимости 110,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, доля сектора «Связь и информатизация» в структуре ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,7% и составила 8,0%.
По итогам первого полугодия 2020 года выполнены установленные для Минсвязи показатели прогноза социально-экономического развития, сохранилась положительная динамика финансового состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.
Так, темп роста выручки от реализации по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 107,8%.
Чистая прибыль получена в сумме 107 млн рублей.
Рентабельность реализованной продукции составила 14,5%, рентабельность продаж – 10,7%.
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