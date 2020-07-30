ЭКОНОМИКА РБ

ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ ПРОДУКЦИЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА БУТБ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ

17:41 30.07.2020 Экспортные торги продукцией переработки масличных будут проводиться в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) дважды в неделю. «С 4 августа 2020 г. биржевые торги продукцией переработки масличных культур на экспорт будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и четвергам в 14:30», - говорится в сообщении БУТБ.