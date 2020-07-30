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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ ПРОДУКЦИЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА БУТБ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ
17:41 30.07.2020
Экспортные торги продукцией переработки масличных будут проводиться в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) дважды в неделю.
«С 4 августа 2020 г. биржевые торги продукцией переработки масличных культур на экспорт будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и четвергам в 14:30», - говорится в сообщении БУТБ.
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