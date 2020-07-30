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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ НАЗВАЛ «УТКОЙ» СООБЩЕНИЯ О ПОСТАВКАХ БОЕПРИПАСОВ В США
16:32 30.07.2020
Госкомвоенпром назвал «уткой» опубликованную на сайте Eurasia Daily (EADaily) статью "Белоруссия начала экспорт боеприпасов в США", в которой сообщалось, что в январе-марте 2020 года Беларусь поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро.
«Попытка раздуть скандал на тему поставок оружия Беларусью в США оказалась очередной «уткой». Откровенное вранье, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми интернет-изданиями», - говорится в сообщении ведомства.
«Госкомвоенпром, как республиканский орган государственного управления, отвечающий за разработку и реализацию основных направлений государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и экспортного контроля, официально заявляет, что Республика Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в Соединенные Штаты Америки в 2020 году не осуществляла», - утверждают в Госкомвоенпроме.
В ведомстве отмечают, что в Беларуси для поставок силовым структурам иностранного государства даже гражданской продукции необходимо получить разрешение межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете безопасности.
«Поэтому информационный вброс Eurasia Daily напоминает попытку «найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет», - заявляют в Госкомвоенпроме.
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