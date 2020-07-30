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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАПУСКАЕТ ПРОДАЖИ SIM-КАРТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ


16:18 30.07.2020

Мобильный оператор life:) запускает в коммерческую эксплуатацию сервис по дистанционному подключению новых абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, более 90 стоек с SIM-картами оператора будут расположены в прикассовых зонах торговых точек магазинов и бренд-зонах life:).

На SIM-карту заранее установлен тариф Шейк Мини стоимостью 5 рублей в месяц. Эта сумма мгновенно зачислится на счет абонента. Тариф включает 300 минут во все сети и безлимит интернета. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения life:) Регистрация. После подключения абонент может сменить тариф на любой другой.

Уникальное цифровое решение для life:) разработала IT-компания оператора ― lifetech. Сервис позволяет идентифицировать абонента с помощью приложения, основываясь на биометрических технологиях. Приложение использует алгоритмы машинного обучения, что гарантирует стопроцентную защиту персональных данных. Благодаря искусственному интеллекту происходит распознавание лица и паспорта абонента, а вся информация о клиенте и его личные данные передаются в обработку в зашифрованном виде.

Сервис life:) Регистрация ― это абсолютно новый формат обслуживания на белорусском телеком-рынке. Оператор планирует непрерывно расширять партнеров проекта ― в будущем к нему присоединятся сети гостиниц и кафе, другие общественные места и маркетплейсы.
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