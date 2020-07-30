Доля автоматического выпуска вывозимых товаров в регионе деятельности Витебской таможни составила 51,6% при запланированной на конец года цифре в 50%. Об этом сообщил начальник Витебской таможни Павел Лобачев на собрании личного состава по подведению итогов работы таможни за 1 полугодие 2020 года.

На собрании также отмечено лидирующее место Витебской таможни в системе по эффективности работы с обращениями граждан и времени выпуска товаров. Последний показатель имеет ключевое значение в работе с субъектами хозяйствования.

Сокращение времени на оформление товаров способствует снижению сопутствующих расходов на доставку грузов и росту товарооборота.