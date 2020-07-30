За январь-июнь 2020 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 115,0 млн рублей, что на 9,6 млн рублей больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в разрезе налогов наибольшие суммы поступлений приходятся на подоходный налог – 40,2%, НДС – 17,6%, акцизы – 10,4%, налог на недвижимость – 5,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 4,8%, земельный налог – 3,4%.

Основная часть бюджета города сформирована за счет платежей организаций – 90,8% (104,4 млн. рублей), индивидуальные предприниматели внесли 5,1% от общей суммы поступлений (5,8 млн. рублей), физические лица – 4,1% (4,8 млн. рублей).

Треть всех поступлений (33,8%) сформирована за счет платежей 10-ти наиболее крупных плательщиков: ЗАО «Бобруйский бровар» (лидер по платежам в бюджет на протяжении ряда лет), СООО «Оазис Груп», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», ОАО «Красный пищевик», ОАО «БЗТДиА», филиал «Бобруйский торговый центр «Корона», ОАО «Славянка», государственное предприятие «Теплоэнергетика г.Бобруйск», филиал ООО «Евроторг» в городе Бобруйске, ОАО «Бобруйский завод КПД».

Всего по состоянию на 1 июля 2020 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 53 288 плательщиков налогов (сборов, пошлин), в том числе: 2 487 организаций, 5 446 индивидуальных предпринимателей, 45 355 физических лиц.