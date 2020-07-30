ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


САНАЦИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ЖИРОВОГО КОМБИНАТА ИДЕТ УСПЕШНО - ЧИНОВНИК


14:54 30.07.2020

Процесс финансового оздоровления ОАО «Гомельский жировой комбинат» идет успешно. Такое мнение высказал первый заместитель премьер-министра, уполномоченный представитель президента в Гомельской области Николай Снопков в ходе посещения предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, коллектив во главе с антикризисным управляющим Дмитрием Борейко усиленно работает на снижение затрат, выпуск новой конкурентоспособной продукции и расширение зоны экспорта.

«Ожидал худшего. Но динамика развития предприятия не оставляет сомнений, что санация проходит успешно. Хочу заметить, что антикризисный управляющий – один из лучших в стране. У него уже был позитивный опыт преодоления кризиса на Калинковичском мебельном комбинате. Перспективы у предприятия определенно есть, как есть и проблемы. В первую очередь с поставкой сырья и с реализацией на внутреннем рынке. Их необходимо отрегулировать путем взаимодействия с торговыми сетями и закупки продукции бюджетными учреждениями. Думаю, системно, не конкретно для этого предприятия, но и для него в том числе, на уровне правительства с учетом поставленных … задач по импортозамещению и стимулированию внутреннего спроса, мы сможем это решить», - сказал чиновник.

Он также отметил «фантастический потенциал» жирокомбината по экспорту в торговле с КНР. Более 30% в объеме производства Гомельского жирокомбината занимает хозяйственное мыло, на сегодня это эксклюзивный и нужный хозяйкам продукт.

Гомельское мыло воспринимают в Китае как изделие ручной работы, его так и нужно позиционировать и дорого продавать, считает Николай Снопков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2020
валюта курс
EUR 2.8413
USD 2.4180
RUB 3.3462
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8660 +0.0247
USD 2.4386 +0.0206
RUB 3.3226 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8660 2.8740
USD 2.4400 2.4470
RUB 3.3150 3.3260
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 86.2000 86.9000
USD/RUB 73.4000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте