24-25 сентября 2020 года в Минске пройдет 5-я Международная научно-практическая конференция "Система "наука-технологии-инновации": методология, опыт, перспективы", организованная Центром системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси при поддержке Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре трансфера технологий, к участию приглашаются ученые и специалисты в области инновационной деятельности, трансфера и коммерциализации технологий.

На конференции будут рассматриваться актуальные тренды, стратегии, модели и прогнозы развития научно-технической сферы, процессы диффузии технологий в системе «наука – производство», ресурсы и инфраструктура инновационного развития.

Рабочие языки: белорусский, русский, английский (синхронный перевод не предусмотрен).

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов.

Для участия в работе конференции необходимо не позднее 18 сентября 2020 г. пройти электронную регистрацию и направить текст доклада по ссылке.

Более подробно ознакомиться с требованиями к текстам докладов и условиями участия можно здесь.