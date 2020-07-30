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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 5-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "СИСТЕМА "НАУКА-ТЕХНОЛОГИИ-ИННОВАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ"


14:35 30.07.2020

24-25 сентября 2020 года в Минске пройдет 5-я Международная научно-практическая конференция "Система "наука-технологии-инновации": методология, опыт, перспективы", организованная Центром системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси при поддержке Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре трансфера технологий, к участию приглашаются ученые и специалисты в области инновационной деятельности, трансфера и коммерциализации технологий.

На конференции будут рассматриваться актуальные тренды, стратегии, модели и прогнозы развития научно-технической сферы, процессы диффузии технологий в системе «наука – производство», ресурсы и инфраструктура инновационного развития.

Рабочие языки: белорусский, русский, английский (синхронный перевод не предусмотрен).

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов.

Для участия в работе конференции необходимо не позднее 18 сентября 2020 г. пройти электронную регистрацию и направить текст доклада по ссылке.

Более подробно ознакомиться с требованиями к текстам докладов и условиями участия можно здесь.
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