Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2020 года выросло до 67,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 30 июля зарегистрированы 67 тыс. 665 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 61 тыс. 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 147 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 288 тыс. 586 тестов.