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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПЕРЕЧИСЛИЛА В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 240 МЛН РУБЛЕЙ


13:34 30.07.2020

Гродненская таможня в январе-июне 2020 года перечислила в бюджет более 240 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, за шесть месяцев текущего года таможенниками оформлено 16 млн тонн товаров, осуществлен контроль порядка 1,5 млн транспортных средств.

Отмечен рост по грузовому направлению – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он составил 3%.

В рамках правоохранительной деятельности приоритетной остается профилактическая работа с субъектами хозяйствования и физическими лицами, пересекающими границу. Всего за шесть месяцев таможней пресечено 28 уголовных преступлений и более 5 тыс. административных правонарушений.

С применением инспекционно-досмотрового комплекса выявлено незаконно перемещаемого товара на сумму почти 3,8 млн рублей. Экономическая целесообразность эксплуатации ИДК в первом полугодии этого года составила 34 рубля на один рубль затрат.

В пунктах пропуска на белорусско-польской границе активно внедряются новые технологии, в частности, введены в эксплуатацию локально-вычислительные сети. Завершена реконструкция пункта пропуска «Брузги», позволившая увеличить пропускную способность по грузовому направлению до 1,6 тыс. транспортных средств в сутки. Начаты работы по строительству стационарного инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Берестовица».

Таможней достигнуты установленные стратегией развития таможенных органов Республики Беларусь целевые временные показатели. В частности, 87% товаров, помещаемых под таможенную процедуру транзита, выпускается таможней до 10 минут, а время выпуска более 90% экспортируемых товаров в среднем составляет 4 минуты.
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