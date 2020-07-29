До конца лета в рамках инициативы #оставайсяонлайн компания А1 предлагает всем абонентам «Комфорт» бесплатно подключить два дополнительных пакета безлимитного интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 30 июля по 31 августа пользователям самой популярной линейки тарифов в дополнение к основному трафику предоставляется доступ к мобильному интернету на скорости до 1 Мбит/с и до 2 Мбит/с.

Предложение актуально для абонентов как действующих, так и архивных тарифов.

В частности, пользователи «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт 2» и «Комфорт 2+» могут подключить пакет «Безлимитный интернет до 1 Мбит/с» без оплаты трафика по 31 августа включительно.

Пользователи Комфорт М», «Комфорт L», «Комфорт XL», «Комфорт 2», «Комфорт 2+», «Комфорт 4», «Комфорт 4+», «Комфорт 8», «Комфорт 8+» и «Комфорт 16» на этот же период могут подключить бесплатный пакет «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с».

Чтобы воспользоваться пакетом, нужно отправить USSD-запрос *135*7# или добавить его через приложение «Мой А1» или в Личном кабинете. Пакеты безлимитного трафика также можно активировать с помощью чат-бота в социальных сетях А1 («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») и Viber (отправив слово Меню, выбрав «Частному клиенту» или «Бизнесу», далее кнопка «Услуги»).

Кроме того, в рамках инициативы #оставайсяонлайн абоненты А1 получают бесплатный доступ к 30 популярным телеканалам и полной библиотеке фильмов и сериалов видеосервиса VOKA. Для просмотра достаточно установить приложение VOKA, зарегистрироваться и подключить подписку «Фильмы и сериалы».