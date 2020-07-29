Дефицит республиканского бюджета за январь-июнь 2020 года составил 1,8 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь сложились в сумме 24,22 млрд рублей, или 45,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 10,3 млрд рублей, или 41,0% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 6,0 млрд рублей, или 48,6% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,8 млрд рублей, или 18,8%. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд рублей, или 47,1%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд рублей, или 31,6% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 8,5 млрд. рублей, или 49,2% утвержденного годового плана.

На 1 июля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 129,6 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года составили 26,36 млрд рублей, или 47,5% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 12,1 млрд рублей, или 44,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,1 млрд рублей (47,2%), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд рублей (44,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,6 млрд рублей (47,0%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 8,4 млрд рублей, или 49,4% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года сложился в сумме -2,14 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.