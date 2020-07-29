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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ В I ПОЛУГОДИИ ПЕРЕЧИСЛИЛА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ БОЛЕЕ BR108 МЛН


12:34 30.07.2020

По итогам работы за I полугодие 2020 года Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет более Br108 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, за январь-июнь текущего года оформлено более 75 тысяч деклараций, что на 44% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
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