ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ В I ПОЛУГОДИИ ПЕРЕЧИСЛИЛА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ БОЛЕЕ BR108 МЛН

12:34 30.07.2020 По итогам работы за I полугодие 2020 года Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет более Br108 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, за январь-июнь текущего года оформлено более 75 тысяч деклараций, что на 44% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.