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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 164,9 МЛН РУБЛЕЙ
12:06 30.07.2020
В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-июнь 2020 года составила 164,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 34,8 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.
Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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