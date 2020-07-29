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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 420 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА С НУМЕРОВАННЫМИ МЕСТАМИ ОФОРМЛЕНО С МАЯ ПО ИЮЛЬ В СИСТЕМЕ ПРОДАЖ БЖД


11:36 30.07.2020

Более 420 тысяч электронных билетов на поезда с нумерованными местами оформлено с мая по июль 2020 года в системе продаж Белорусской железной дороги (БЖД).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за эти три месяца свыше 18 тысяч человек воспользовались расширенной возможностью электронной регистрации – приобрести электронный билет с электронной регистрацией теперь можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда). Ранее в таком случае при покупке через интернет электронная регистрация была недоступна и требовалось обращение в билетные кассы.

Также востребована и возможность предварительной дистанционной оплаты за пользование постельным бельем. Услуга предоставляется по желанию потребителей при оформлении электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах «СВ» поездов межрегиональных линий. При покупке билетов через интернет – с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и на сайте pass.rw.by – необходимо поставить «галочку» в соответствующем поле. В этом случае стоимость данной услуги включается в стоимость проезда для всех мест в заказе. Сведения об оплаченной услуге автоматически поступают на мобильные терминалы контроля посадки проводников, которые выдают комплекты постельных принадлежностей пассажирам после проверки проездных документов. Данная опция стала доступна в мае-июне текущего года. С момента ее внедрения возможностью оплатить белье онлайн воспользовались более 20 тысяч пассажиров.

Кроме того, с 10 июня введен новый способ оформления электронных билетов на поезда с ненумерованными местами – речь идет о городских линиях и региональных линиях экономкласса. Теперь вместо указания номера документа, удостоверяющего личность, можно оформить электронный билет на поезда городских линий и региональных линий экономкласса на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» можно с указанием номера мобильного телефона пассажира. Новая функция доступна для абонентов всех белорусских мобильных операторов.
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